Governo espanhol centra preocupação com o mau tempo em Cádis e Sevilha

O gabinete de crise do Ministério do Interior espanhol estimou hoje que os efeitos da tempestade ultrapassaram "o ponto de gravidade máxima" na Comunidade Valenciana e Castela La Mancha, centrando a sua preocupação em zonas de Cádis e Sevilha.

O Conselho de Ministros espanhol analisou a execução dos planos de proteção civil nas zonas mais afetadas pelo mau tempo, bem como os trabalhos no terreno que estão a realizar, noticiou a agência Efe.

Pelo menos 95 pessoas morreram em Espanha por causa das chuvas torrenciais e inundações que atingiram o leste e o sul do país na noite passada, segundo o balanço mais recente das autoridades.

A Comunidade Valenciana foi a mais afetada pelo temporal e o governo regional confirmou até agora 92 mortos, num balanço que continua a ser provisório.

Há mais dois mortos confirmados em Castela La Mancha e outro na Andaluzia.

O Governo de Espanha decretou hoje três dias de luto nacional por causa das consequências do mau tempo, referindo que há danos pessoais mas também materiais "altíssimos", com estradas e outras infraestruturas e edifícios danificados ou destruídos por causa da violência das águas que inundaram localidades inteiras.

O executivo pediu ainda às populações das zonas afetadas pelo mau tempo para não saírem de casa e, sobretudo, não tentarem circular pelas estradas, sublinhando que o temporal ainda permanece e os seus efeitos continuam a ser perigosos.

De acordo com as autoridades da Comunidade Valenciana, numa atualização pelas 21:30 (20:30 em Lisboa), já não existem centros urbanos onde as equipas de resgatem não consigam aceder.

A mesma fonte insistiu que as estradas abertas são para os serviços de emergência, especialmente na província de Valência, onde até ao final do dia foram efetuadas 70 evacuações aéreas e 200 resgates terrestres.

"Após a última visualização dos meios aéreos, pode-se confirmar preventivamente que não há mais pessoas para resgatar", realçou ainda.

As autoridades locais sublinharam ainda que tratando-se de um fenómeno de torrente, não existem "perigos graves de envenenamento ou insalubridade no abastecimento de água".

O executivo espanhol já tinha adiantado que milhares de pessoas estão sem eletricidade ou telecomunicações na Comunidade Valenciana.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em castelhano, que causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos do país, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.

Na última noite, a precipitação na região de Valência foi a mais elevada em 24 horas desde 11 de setembro de 1966, de acordo com dados oficiais.