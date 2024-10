Eurodeputado da CDU vem à Madeira visitar localidades atingidas pelos fogos

O eurodeputado João Oliveira vem, esta semana, à Madeira para uma jornada de contacto da CDU com as populações e localidades atingidas pelos últimos grandes incêndios florestais do passado mês de Agosto.

Assim, na próxima sexta-feira, 4 de Outubro, a visita de trabalho do eurodeputado João Oliveira tem por objectivo contactar directamente com as vítimas dos incêndios, com a extensão dos prejuízos e a apresentação de propostas de iniciativa política no Parlamento Europeu.

"A CDU privilegiará nesta jornada de trabalho o contacto mais directo com as populações com relação mais directa com as zonas fustigadas pelos fogos", informa o partido.

A proposta de programa para a visita de João Oliveira será a seguinte:

- 10h30 - na freguesia de Serra de Água, concelho da Ribeira Brava, contacto com as populações e zonas atingidas pelos incêndios.

- 12h00 - na Fajã das Galinhas, no concelho de Câmara de Lobos, contacto com o problema das populações deslocalizadas em virtude dos incêndios.

- 15h30 - na Fajã Escura, na freguesia do Curral das Freiras, contacto com as situações de produtores de castanha e de cereja que perderam a produção.

- 16h30 - na Seara Velha, no Curral das Freiras, contacto com as populações atingidas pelos incêndios e apresentação das conclusões desta jornada de trabalho.