CDU critica "modelo errado de Subsídio Social de Mobilidade"

A CDU manifestou hoje total repúdio em face da não concretização do prometido novo regime para o Subsídio Social de Mobilidade e da fraude política dos governantes do PSD/CDS na República e na Região Autónoma da Madeira relativamente a todo este processo.

“No decorrer das anteriores campanhas eleitorais o PSD e o CDS criticaram o governo PS por não ser capaz de resolver o processo dos custos de mobilidade aérea para os residentes nas regiões insulares. PSD e CDS prometeram a resolução imediata dos problemas do Subsídio Social de Mobilidade e agora, no Governo, não fazem o que tanto prometeram”, denuncia, em nota à imprensa, em que apontou 5 erros ao actual modelo.

“1. É errado, porque em vez de subsidiar o mercado liberalizado (em 580 milhões de euros em apenas 8 anos) deveria apoiar um serviço público realizado por uma empresa pública (que ficaria muito mais barato); 2. É errado porque coloca os utentes a pagar primeiro a viagem e só depois a receber o apoio; 3. É errado porque contribui para o aumento geral de preços nas ligações; 4. É errado porque coloca uma empresa privada a distribuir 580 milhões de apoios públicos sem as devidas preocupações para impedir o abuso e a fraude (e mesmo depois dos alertas da IGF, nada foi corrigido); e 5. É errado porque é permeável à fraude.”

A CDU, continua o comunicado, sempre se opôs ao actual modelo liberalizado, e sempre disse que este seria mais caro para o Estado, e criaria piores condições de acesso ao transporte aéreo para quem vive nas ilhas, como daria menos garantias às populações.

“A realidade aí está a demonstrá-lo. Percebe-se que a cegueira ideológica dos atuais governantes não lhes permite ver que o erro está no modelo adotado. Para a CDU, para que o debate seja aprofundado é necessário que o máximo de informação seja pública e possa ser trabalhada por gente mais liberta das amarras ideológicas neoliberais que norteiam os atuais governantes”. CDU

Assim, através dos deputados do Grupo Parlamentar do PCP já foi concretizada a iniciativa de questionar o Governo da República sobre esta matéria, designadamente, requerendo que lhe seja facultado o Relatório Final do Grupo de Trabalho supramencionado.