Bombeiros Municipais de Machico assinalam 64.º aniversário

Os Bombeiros Municipais de Machico celebram hoje 64 anos de existência, assinalada numa cerimónia de entrega de medalhas de assiduidade a alguns elementos da corporação. Nesta marcaram presença o presidente do SRPC, coronel António Nunes, em representação do secretário regional da Saúde e Protecção Civil, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, acompanhado pela sua vereação, o comandante dos Bombeiros Municipais de Machico, João Manuel Lima, o Inspector do SRPC, Uriel Abreu, o representante da Federação de Bombeiros da RAM e da Liga dos Bombeiros Portugueses, Sidónio Pio, alguns comandantes de corporações de Bombeiros da RAM, entre outros convidados.

Segundo a autarquia de Machico, esta corporação conta com 30 bombeiros do quadro profissional, 22 operacionais do SMPC e 14 voluntários, perfazendo um total de 66 elementos que, pelo seu "exemplo de altruísmo e de ajuda ao próximo, constitui um forte contributo e uma importante mais-valia na assistência, na prevenção e na segurança das populações de Machico e também da Região Autónoma da Madeira".

Em termos de missão, esta estrutura realiza em média 300 serviços por mês, totalizando cerca de 2700 empenhamentos em que destes 1000 correspondem à emergência pré-hospitalar entre o Centro de Saúde de Machico e o Hospital.

Depois da cerimónia de entrega de medalhas aos dez bombeiros, na qual se destacaram a sua entrega e disponibilidade no exercício das suas funções, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo franco, no seu discurso, destacou que a governação municipal se tem pautado, nos últimos anos, pelo investimento, valorização e reconhecimento de todos aqueles que fazem parte desta estrutura, estando ciente do valor que todos representam para o Município e para os munícipes, sendo motivo de orgulho por parte deste executivo. Afirmou que, globalmente, o Município de Machico investe na sua corporação de bombeiros um valor a rondar os 2 milhões de euros.

Referiu ainda alguns avanços deste Município em relação a reivindicações dos profissionais desta corporação, "em especial com a adequação do horário de trabalho e escala de serviço, da valorização e progressão na carreira, com expressivas melhorias salariais que têm sido realizadas, desde janeiro de 2022, através do pagamento da actualização salarial a todos os bombeiros profissionais, dois anos antes do limite legalmente previsto de cinco que, como é do conhecimento geral, permitiu a aplicação aos bombeiros municipais das categorias e remunerações previstas para os bombeiros sapadores, contribuindo para o reconhecimento e a dignificação do trabalho e dedicação" dos 'soldados da paz' nas missões que lhes são confiadas, e que representou um "importante esforço financeiro para a autarquia de Machico na ordem dos 140.000 euros anuais".

Para além destes, a CMM estendeu aos bombeiros voluntários da Corporação um acréscimo no subsídio de compensação que, desde Janeiro do 2023, passou dos 2,5€ para 3€/hora, constituindo "mais um sinal de reconhecimento por aquilo que estes homens dão à Corporação e à comunidade, cuja disponibilidade dificilmente consegue ser compensada desta forma, pois a sua entrega a esta causa é realizada muitas vezes em prejuízo da sua vida familiar e profissional".

Ricardo Franco recordou também o reforço dos meios humanos dos BMM com dezoito novos elementos, que passaram a compor os quadros da Autarquia, que representou um investimento por parte do Município na ordem dos 322 mil euros anuais.

Para além do esforço do Município, o Presidente da Câmara Municipal de Machico voltou a frisar a necessidade de criação de regulamentação excecional, a exemplo daquilo que já sucedeu no passado, no âmbito da Assembleia Legislativa, sob proposta do Governo, através da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, "de modo a permitir que estes operacionais venham a beneficiar de uma equiparação de carreira, pois detêm toda a formação e requisitos necessários para o efeito, como acontece com os seus colegas bombeiros municipais profissionais".