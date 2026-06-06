Morreu viúva do ex-presidente francês Jacques Chirac

A viúva do ex-presidente francês Jacques Chirac, Bernadette, faleceu na noite de sexta-feira, aos 93 anos, anunciou hoje a sua filha, Claude Chirac, à AFP.

"Faleceu tranquilamente na noite de hoje, rodeada pela família. Tinha completado 93 anos" em 18 de maio, anunciou a filha, em declarações à agência de notícia France Presse.

A notícia da morte de uma mulher que marcou a história francesa e mudou a vida de milhões de pessoas através do seu trabalho de caridade foi recebida com "grande tristeza", disse o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Uma grande dama de coração se foi", acrescentou Macron.

Bernadette Chirac passou 12 anos no Palácio do Eliseu, de 1995 a 2007, ao lado do então Presidente Jacques Chirac, que faleceu em 2019, aos 86 anos.

Além do papel cerimonial de primeira-dama, Chirac tornou-se uma presença política por direito próprio, como conselheira geral do departamento de Corrèze, no centro da França, sendo atentamente observada pela sua influência sobre o marido e pela disciplina sóbria com que lidou com a reputação de mulherengo do marido, assunto que mais tarde abordou com franqueza incomum.