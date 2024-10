Albuquerque satisfeito com pedido de levantamento de imunidade dos governantes

O presidente do Governo diz ficar satisfeito com o pedido de levantamento dado imunidade parlamentar de três dos seus secretários, no âmbito do processo 'Ab Initio'.

Assembleia já recebeu pedidos de levantamento de imunidade São visados na operação 'Ab Initio' o vice-presidente do parlamento e secretário-geral do PSD, José Prada e três secretários regionais: da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, das Finanças, Rogério Gouveia e dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino

Permite, diz Miguel Albuquerque, irem ao processo, esclarecerem tudo e, assim, defenderem-se.

Albuquerque continua a afirmar que não fica com o Governo fragilizado mas admite que tudo isto fragiliza os implicados e famílias.

Também reafirma a correcção de todas as contas do partido.