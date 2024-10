Albuquerque não se compromete com a construção da via expresso entre o Arco e a Boaventura

Afinal não é garantido que ainda neste mandato o Governo Regional avance com a prometida obra de construção de via expresso entre as freguesias do Arco de São Jorge e a Boaventura, completa assim praticamente toda a costa norte em 'via rápida'.

"Neste momento não está garantido [a construção]. Neste momento nós temos que equacionar quais os meios disponíveis", justificou, ao adiantar que o quadro de apoio "2030 tem muito poucas verbas para a realização de infra-estruturas de acessibilidade rodoviária".

Por essa razão o governo estuda "quais as soluções do ponto de vista financeiro para podermos concluir este eixo", que reafirma ser "determinante e fundamental".

Embora assuma o desejo de poder avançar com a obra, não se compromete com a realização da mesma. "Não gosto de falar antes de ter as coisas bem assentes" embora assuma ter expectativa que será encontrada a solução, a exemplo de outros obras que pareciam impossíveis e hoje são uma realidade.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita na tarde desta terça-feira, obras de reposição das condições mínimas de segurança e operacionalidade da ER 211 na sequência do temporal de 25 de Dezembro de 2020, nas freguesias da Ponta Delgada e da Boaventura.

São dois troços diferentes, dois lotes distintos da obra, o primeiro abrangendo o sítio das Laranjeiras (em dois lugares) e o da Lombadinha (na freguesia da Boaventura) e o segundo os sítios das Quebradas (também em dois lugares) e do Lombinho, na freguesia da Ponta Delgada.