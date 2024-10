Albuquerque garante que Madeira é exemplo no apoio à comunicação social

O presidente do Governo Regional concorda com o fim da publicidade na RTP, até porque diz sempre ter achado e continuar a achar “estranho um canal público estar em concorrência com os privados”.

“Se é para delimitar as áreas, a RTP deve ser vocacionada para uma função que hoje não cabe aos canais privados”, reagiu quando questionado sobre a medida hoje anunciada pelo Governo da República: a RTP vai ficar sem publicidade em 2027.

Miguel Albuquerque assume ser “defensor de um canal público”, ou seja, um canal que apresente “um conjunto de programas adequados à população” e não seja mais um a concorrer com as televisões privadas.

Aproveitou o assunto nacional do dia – com impacto na Região através da RTP Madeira - para assegurar que “o primeiro governo em Portugal que teve uma atitude de isenção e de apoio á comunicação social foi o Governo da Madeira”, ao recordar que a Região aprovou “uma lei de apoio a todos os órgãos de comunicação da Madeira sem qualquer hipótese de interferência na programação”, disse.

Em causa a lei aprovada no primeiro mandato de Albuquerque na presidência do Governo Regional da Madeira.