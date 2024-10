PJ deteve suspeito de triplo homicídio em barbearia da Penha de França

O suspeito do triplo homicídio numa barbearia no Bairro do Vale, à Penha de França, em Lisboa, na semana passada, foi detido na margem sul do Tejo, avançou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ informou que, "desde o primeiro momento em que os factos" lhe foram comunicados, "desencadeou-se um trabalho incessante de investigação e de recolha de informação, que conduziu à localização do suspeito".

"A PJ contou com o apoio de familiares para localizar o agressor de 33 anos", acrescentou.