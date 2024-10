PSP deteve homem suspeito de furto a residência no Funchal

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira revela, em nota emitida à imprensa, que deteve um homem de 39 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de furto em residência.

"A ocorrência teve lugar na madrugada do dia 5 de Outubro, na cidade do Funchal – Rua da Rochinha, após denúncia de um cidadão vizinho para as autoridades policiais", adianta a PSP.

A PSP refere que foi possível "localizar e deter o suspeito do assalto quando este ainda se encontrava no interior da garagem da residência assaltada, na posse de vários electrodomésticos e peças decorativas em barro".

Em contacto com a proprietária da residência foi possível restituir-lhe os objectos furtados, no valor estimado de cerca de 900 euros, tendo sido formalizada a respectiva queixa crime". Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira

A PSP revela ainda que "o cidadão detido é reincidente neste tipo de prática".

O indivíduo foi libertado mediante a prestação de termo de identidade e residência, tendo sido constituído arguido em processo penal.