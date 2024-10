PJ deteve suspeito de crimes de incêndios em hostel no Porto e no Hospital de Penafiel

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 58 anos, suspeito da autoria de dois crimes de incêndio, um em junho de 2023, num hostel, no Porto, e o segundo em dezembro do mesmo ano, no Hospital de Penafiel.

Em comunicado, a PJ esclarece hoje que o primeiro crime ocorreu a 30 de junho de 2023, num edifício que funcionava como hostel, na rua Duque de Saldanha, na cidade do Porto.

Este incêndio terá sido provocado "com recurso a chama direta, num quadro de vingança por alegado pedido de desocupação do quarto, colocando em perigo não apenas o hostel, mas também o edificado contíguo, nomeadamente casas de construção já com alguma antiguidade, fator facilitador de progressão do fogo".

Segundo a PJ, o suspeito será também o autor de um segundo incêndio, ocorrido a 26 de dezembro de 2023, em instalações do Hospital Padre Américo, em Penafiel, de que resultaram prejuízos materiais avultados e o fecho de uma ala da própria unidade hospitalar.

O detido, com vários antecedentes criminais pela prática de outros delitos graves, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.