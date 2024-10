Lisboa a 'ferro e fogo' desde manhã à noite, com manifestação, triplo homicídio e futebol

Bom dia. Estas são as principais notícias de hoje, expressas nas primeiras páginas dos jornais nacionais e revistas semanais.

Na revista Visão:

- "Políticos influencers"

- "Figura. O que faz Netanyahu ter o dedo leve no gatilho"

- "Tráfico de droga. A incrível história de Samir, rei do 'crack' e líder do grupo de Chelas"

- "Entrevista exclusiva. Vasco Palmeirim: 'Sou uma pessoa que aparece muito...'"

Na revista Sábado:

- "Guia de finanças pessoais. Como garantir uma reforma dourada"

- "Segunda mão. A nova aposta de vendas da Zara, Ikea e outras marcas"

- "Reportagem. Cães treinados para salvar a vida dos donos diabéticos"

- "Entrevista de vida ao ator Miguel Falabella: 'Não fui de droga. A cocaína levanta o pior das pessoas'"

- "Exclusivo: as guerras no Centro Cultural de Belém. Cunha de Adão e Silva deu emprego e milhares de euros a amigos do PS"

No Público:

- "Mais de 35 mil pessoas elegíveis para apoio à renda ainda não o receberam"

- "Bombeiros. Governo e autarquias trocam culpas após protesto no Parlamento"

- "Governo. Estratégia de alívio fiscal posta em causa pelo FMI"

- "Médio Oriente. Israel reforça ataques no Líbano numa 'guerra regional'"

- "Champions. Um Benfica reinventado goleia Atlético de Madrid"

- "Marina Gonçalves [deputada PS]: 'Irrecusável é que o IRS Jovem e o IRC não constem no OE'"

- "Lisboa. Três mortos a tiro põem em choque 'bairro tranquilo' da Penha de França"

- "Neurociências. Já temos o mapa do cérebro da mosca-da-fruta, uma janela para o nosso próprio cérebro"

No Correio da Manhã:

- "Triplo homicídio em bairro de Lisboa. Barbeiro foi a primeira vítima"

- "Protesto. Bombeiros incendeiam escadaria do parlamento"

- "Benfica-Atlético de Madrid (4-0). Super-Benfica encanta na Europa"

- "FC Porto-Man. United. Dragão quer perfeição para bater United"

- "Escorregadelas. Pitões geram polémica no Sporting"

- "V. Guimarães-Celje (3-1). Vitória a todo o gás na estreia da 'Conferência'"

- "Matheus Nunes. Futebolista detido em Espanha por furto"

- "Algarve. Mulher sofre despiste e cai ao rio Guadiana após festa"

- "Orçamento. PS não desiste da queda do IRC e IRS Jovem na nova Cimeira"

- "Candidaturas aos fundos europeus. Ex-governante trabalha na área que tutelou"

No Jornal de Notícias:

- "Mata barbeiro e casal a tiro por não ter conseguido cortar o cabelo"

- "Petardos e fumo no protesto dos sapadores"

- "Liga dos Campeões. Benfica 4-0 Atl. Madrid. Lage sonha, a obra nasce"

- "Israel: 'Assim que descemos para o bunker, ouvimos as explosões'. Portugueses correram para os abrigos, mas a vida voltou rapidamente ao normal"

- "Porto. Helicópteros já podem aterrar no Hospital de S. João com doentes urgentes"

- "Trás-os-Montes. Autarcas e empresários revoltados com fim da ligação aérea"

- "Orçamento. FMI critica IRS Jovem e redução do IRC propostos pelo Governo"

- "Liga Europa. FC Porto. Jogar 'com a corda ao pescoço'"

- "Braga. Vencer sem pensar no Dragão"

- "Liga Conferência. V. Guimarães com triunfo tranquilo (3-1) no arranque"

No Diário de Notícias:

- "Nível de satisfação com o SNS cai para menos de metade"

- "Guerra no Médio Oriente. O maior arsenal de mísseis contra o tecnologicamente mais avançado"

- "Manifestação. Sapadores agitam parlamento. Sete euros de subsídio de risco 'é para nos tapar os olhos'"

- "Francisco Seixas da Costa, diplomata e presidente do Clube de Lisboa: 'No nuclear, vejo alguma racionalidade nos EUA e na China, mas tenho dúvidas sobre uma Rússia acossada'"

- "Crime. Triplo homicídio em Lisboa. 'Caso sem precedentes de violência gratuita'"

- "OE 2025. Marcelo aconselha Montenegro a acordo com Chega mesmo sendo uma 'violência'"

- "Cinema. Um Joker com música na cabeça: Joaquim Phoenix e Lady Gaga numa das estreias do ano"

- "Greve nas escolas. Nova greve ameaça fechar 'maioria das escolas' amanhã"

- "Tribunal de Contas. Filipa Urbano Calvão: A professora de Montenegro 'mais próxima do PS do que do PSD'"

- "Liga dos Campeões. Grande exibição do Benfica vale vitória em casa por 4-0 frente ao Atlético de Madrid"

No Negócios:

- "FMI avisa que IRS Jovem e baixa do IRC podem levar ao défice já no próximo ano"

- "Conversas na redação. Stephan Morais [presidente da Associação Portuguesa de Capital de Risco]: 'Precisamos de mais capital privado'"

- "PPP da alta velocidade vão custar 5,3 mil milhões à IP"

- "2,2 milhões de barris. Crise no Médio Oriente faz abrir torneiras do petróleo"

- "Banca. Subida de comissões no MB Way travada pelo Governo"

- "Segurança Social. Pensão atribuída este ano terá atualização já em janeiro"

No O Jornal Económico:

- "Governo recusa criar super-agência da energia"

- "Nuno Amado [chairman do BCP] quer empresas portuguesas com mais escala"

- "FMI critica IRS Jovem e descida do IRC. Ministro garante que medidas vão avançar"

- "Governo impõe limites às comissões bancárias nas aplicações de transferências pelo telemóvel"

- "Israel e EUA discutem resposta contra o Líbano"

- "'Insolvências? Sentimento de falhar ainda é estigma em Portugal', João Pedro Pinto-Ferreira, professor da NOVA School of Law"

- "Indústrias culturais juntam-se para reclamar peso na economia"

No A Bola:

- "Benfica-Atl. Madrid (4-0). Festival. Encarnados vulgarizam Atlético numa 'noite das antigas' na Luz, como disse Bruno Lage"

- "Liga Conferência. V. Guimarães-Celje (3-1). Grande estreia vimaranense"

- "FC Porto-Man. United. Duelo de Champions na Liga Europa"

- "Olympiakos-SC Braga. O regresso de Carvalhal a Atenas"

- "Sporting. Departamento médico sem mãos a medir"

No Record:

- "Benfica-Atl. Madrid (4-0). Diabólico. Exibição brutal e goleada histórica"

- "Sporting. Pitons de borracha na base de 9 das 15 quedas"

- "FC Porto-Man. United. Vítor Bruno desvaloriza contestação: 'Só Michael Jackson fez vida a andar para trás'"

- "Olympiacos-Sp Braga. Guerreiros tentam o bis"

- "Liga Conferência. V. Guimarães-Celje (3-1). Euro vitória"

E no O Jogo:

- "Benfica 4-0 At. Madrid. Fiesta. Noite de gala das águias assinada por Akturkoglu, Di María, Bah e Kokçu"

- "FC Porto-Man. United. Dragão celebra número redondo mas treinador portista quer emendar má entrada na Europa - Dar ao chinelo na cerimónia dos 500 jogos"

- "Vítor Bruno: 'Nós é que estamos com a corda ao pescoço'"

- "Sporting. Herói de Eindhoven soma três golos e outras assistências esta época. O melhor Bragança de sempre"

- "Olympiacos-Braga. Carvalhal sabe o que é preciso para vencer em Atenas. 'Inferno' exige nível máximo"

- "V. Guimarães-Celje 3-1. Conquistadores arrasam eslovenos na estreia na Liga Conferência. E ficaram por marcar mais alguns!"