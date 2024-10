Chega reuniu com sindicato no apoio aos bombeiros sapadores

Dois deputados do Chega (CH), Francisco Gomes (este eleito pela Madeira) e Nuno Gabriel (Setúbal), na Assembleia da República, reuniram com o Sindicato Nacional da Proteçcão Civil. O encontro teve lugar nas instalações do partido no parlamento com o propósito de analisar as reivindicações laborais dos Sapadores Florestais, bombeiros especializados na prevenção e combate aos incêndios florestais.

"Entre os assuntos discutidos pelos deputados e os representantes sindicais estiveram a estagnação nos níveis remuneratórios, que não são mudados há anos, a falta de condições de trabalho, com a maioria das bases a não ter água potável, e o pagamento das horas extraordinárias, que segundo o CH, não é feito desde 2012", informa uma nota de imprensa.

A juntar a estes assuntos, "o partido e o sindicato também discutiram o facto destes profissionais não terem direito a subsídio de turno, apesar de estarem obrigado a uma disponibilidade constante, além de não serem considerados uma profissão de risco, nem terem direito a condições especiais no acesso à reforma, incluindo o direito a reforma antecipada", aponta.

"A negligência dos governos do PSD e do PS em relação aos Sapadores Florestais é uma afronta à segurança das nossas florestas. Décadas de promessas vazias mostram um completo desprezo pela proteção do território. Enquanto a floresta arde, PSD e PS têm feito carreira de discursos vazios." Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O CH também "criticou a falta de disponibilidade que o atual governo da República tem demonstrado em relação aos Sapadores Florestais, sublinhando que, segundo é do seu conhecimento, certos líderes nacionais nem se dão ao trabalho de responder aos pedidos escritos de audiência que tem recebido", frisa a nota.

Para o partido, "esta postura é lamentável e revela um total desrespeito por uma classe essencial para a proteção do país. O partido acredita que esta atitude de indiferença só contribuirá para o agravamento da já crítica situação, agravando os riscos que recaem sobre a segurança das florestas e das populações", realça ainda.