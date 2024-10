Santa Cruz solidária com Bombeiros Sapadores de Portugal

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz manifestou, hoje, "total solidariedade aos Bombeiros Sapadores que, a nível nacional, continuam a lutar por melhores condições de trabalho, pela regulamentação do horário, pela reforma aos 50 anos, e por um regime de avaliação específico".

"O vosso esforço e dedicação não podem continuar a ser ignorados. O Governo tem de ouvir e dar resposta a estas reivindicações justas, pois a segurança e o bem-estar das nossas populações dependem diretamente da valorização destes profissionais", escreve Filipe Sousa num comunicado remetido esta tarde às redacções.

"Hoje, mais do que nunca, é urgente reconhecer a importância e o valor inquestionável dos nossos Bombeiros Sapadores, que diariamente arriscam as suas vidas para proteger as nossas comunidades, muitas vezes em condições de trabalho difíceis e sem o devido reconhecimento", reforça Filipe Sousa.

Na mesma nota, o autarca recorda que a Câmara Municipal de Santa Cruz optou pela transição total para a carreira de Bombeiro Sapador no no município.

"Fizemos essa transição sem hesitações, ao contrário de muitos outros municípios que o fizeram de forma faseada. Acreditamos que os nossos bombeiros merecem respeito e condições justas para desempenharem as suas funções, e essa decisão foi um sinal claro do nosso compromisso com a classe e a sua valorização", enfatizou Filipe Sousa reiterando o apoio aos bombeiros sapadores.

Refira-se que, os bombeiros sapadores que hoje se manifestaram em Lisboa já desmobilizaram da escadaria da Assembleia da República, que ocuparam por completo ao início da tarde, constatou a Lusa no local.

Sindicato dos bombeiros sapadores culpa Governo por excessos nos protestos O sindicato dos bombeiros sapadores responsabilizou hoje o Governo por o protesto diante do parlamento ter ido além do que estava autorizado, com centenas de manifestantes a invadirem a escadaria e a obrigar à intervenção da polícia.

Os sapadores exigem um aumento salarial para compensar a subida da inflação, idêntico ao que foi dado em 2023 pelo anterior Governo aos polícias, e um subsídio de risco semelhante ao que foi dado às forças de segurança.

Pedem ainda uma regulamentação do horário de trabalho, a reforma aos 50 anos e um regime de avaliação específico.

Centenas de bombeiros sapadores fardados de todo o país ocuparam hoje às 13:00 as escadarias de acesso à Assembleia da República enquanto a polícia formava um cordão à entrada do parlamento.

Ao fundo da escadaria, os manifestantes incendiaram vários pneus e queimaram um fato de trabalho dos bombeiros, enquanto os gritavam a palavra "vergonha", responsabilizando os decisores políticos pela situação da classe.