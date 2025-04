Margarida Góis e Pedro Prioste venceram Triatlo Sprint no Porto Santo

O Campeonato Regional de Triatlo realizou-se no Porto Santo no passado fim de semana, 12 e 13 de Abril 2025, com o Triatlo Sprint, Super-Sprint e Jovem no sábado e o Campeonato Regional de Equipas de estafetas de Triatlo, no domingo.

Os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Margarida Góis e Pedro Prioste venceram a prova sprint, seguindo-se de Isabel Silva, da AD Galomar e Óscar Góis, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET. Ao terceiro lugar do pódio subiram Mafalda Viveiros, da AD Galomar e Duarte Martins, Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Por clubes, venceram, nos masculinos, o Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e no feminino o Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET.

Foi permitida ainda a participação de equipas de estafetas, em que cada elemento da equipa realizou um segmento. Entre as 4 estafetas participantes, a equipa da casa, Ginásio Clube Porto Santo, constituída por Álvaro Varela / Bruno Rodrigues / Nuno Vasconcelos foi a mais rápida a terminar a prova.

Dos paratriatletas participantes, Rodolfo Alves e José Mendonça, ficaram em primeiro lugar nas respetivas categorias, PTVI e PTS3.

Nos escalões jovens, mais precisamente no escalão de Juvenis, venceram os triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Sousa e Guilherme Pita. No segundo lugar, ficaram os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Laura Gomes e Matias Olival. A completar o pódio ficaram Maria Luís, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor e Nayan Duarte, da AD Galomar.

No escalão de Iniciados, apenas com triatletas femininas a participar, ocuparam o pódio três tiatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Inês Domingos, Luana Nunes e Inês Gomes.

Seguindo para o escalão de Infantis, primeiro lugar do pódio novamente ocupado por triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Iara Nunes e André Nóbrega. O segundo lugar foi ocupado por uma triatleta Individual, Stanislava Teixeira e Martim Neves, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. No terceiro lugar ficou Eva Ferreira, do Ginásio Clube Porto Santo.

A terminar os eventos do dia de sábado, foi a vez do escalão de Benjamins realizar a sua prova, sendo apenas participantes masculinos e vencendo Miguel Domingos, do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor. Do Ginásio Clube Porto Santo, Artur Arsionau, ocupou o segundo lugar. E em terceiro lugar, João Gouveia, Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

O clube jovem vencedor por equipas jovens, tanto em masculinos como femininos, foi o Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

No dia de domingo, o Campeonato Regional de Equipas de Estafetas, contou com a participação de vários triatletas dos clubes regionais, sendo que cada atleta de cada equipa realizou um Triatlo Super-Sprint.

Nas equipas femininas, venceram as triatletas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor, Maria Luís, Iolanda Henriques e Inês Sousa. Nos masculinos, venceram Pedro Prioste, Matias Olival e Duarte Martins, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Foi permitida ainda a participação de equipas mistas, vencendo a equipa do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Ruben Mendonça, Margarida Góis e Tiago Furna.

A ARTM foi a entidade organizadora, que contou com apoio de várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização da prova, em especial à Câmara Municipal do Porto Santo, a AMDpt e a SER – DRD.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, AMPES - Associação Madeirense Promotora de Eventos Seguros, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.