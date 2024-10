Preço das casas na Madeira subiu 16,6% num ano

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 16,6% em Setembro face ao mesmo mês do ano anterior, revela o Idealista.

Segundo o índice de preços do idealista, comprar casa na Madeira tinha um custo de 3.161 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Setembro, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 2,2%.

Os preços da Região subiram nos últimos 12 meses em São Vicente (33,5%), Ponta do Sol (33,2%), Santa Cruz (21,9%), Calheta (18,4%), Ribeira Brava (17,2%), Funchal (13,1%), Câmara de Lobos (10,6%) e Santana (1,3%).

De acordo com o Idealista, o município mais caro para comprar casa é Calheta (3.491 euros/m2) seguido pelo Funchal (3.473 euros/m2), Ponta do Sol (2.884 euros/m2), Ribeira Brava (2.671 euros/m2), Câmara de Lobos (2.436 euros/m2), Santa Cruz (2.276 euros/m2), São Vicente (2.070 euros/m2) e Santana (1.461 euros/m2).

A nível nacional, o preço da habitação subiu 9,8% nos últimos 12 meses, situando-se em 2.735 euros/m2.

Os preços das casas no último ano subiram em 20 capitais de distrito, com Leiria (17,4%); Ponta Delgada (16,8%) e Portalegre (16,3%) a liderarem a lista. Seguem-se Funchal (13,1%), Viseu (10,7%), Braga (10,3%), Évora (10,1%), Santarém (9,4%), Castelo Branco (9%), Bragança (8,5%), Setúbal (8%), Coimbra (7,6%), Vila Real (7,5%), Porto (7,5%), Guarda (6,6%), Beja (6,5%), Aveiro (6,4%), Lisboa (6,2%), Viana do Castelo (3,4%) e Faro (2,7%)". Idealista

O Idealista revela que "Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.674 euros/m2. Porto (3.667 euros/m2) e Funchal (3.473 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (3.019 euros/m2), Aveiro (2.557 euros/m2), Setúbal (2.475 euros/m2), Évora (2.229 euros/m2), Ponta Delgada (2.064 euros/m2), Coimbra (1.977 euros/m2), Braga (1.926 euros/m2), Viana do Castelo (1.883 euros/m2), Leiria (1.566 euros/m2), Viseu (1.523 euros/m2) e Vila Real (1.319 euros/m2)".

Já as cidades mais económicas são Guarda (816 euros/m2), Portalegre (840 euros/m2), Castelo Branco (885 euros/m2), Beja (999 euros/m2), Bragança (1.016 euros/m2) e Santarém (1.260 euros/m2).

Analisando por distritos e ilhas, as maiores subidas de preços tiveram lugar na ilha de São Jorge (36,2%), ilha de Porto Santo (21,1%), ilha de São Miguel (17,8%), ilha da Madeira (16,5%) e ilha Terceira (15,2%). Seguem-se o Porto (13%), Castelo Branco (12,5%), Santarém (11,7%), Leiria (11,1%), Portalegre (10,2%), Faro (10,1%), ilha do Pico (9,6%), Lisboa (9,3%), Beja (8,6%), Braga (8,6%), Aveiro (8,1%), Vila Real (7,7%), Coimbra (7%), Setúbal (6,7%), Viseu (4,7%), Bragança (4,7%), Viana do Castelo (3,8%), Guarda (3%) e Évora (1,6%). Já na ilha do Faial (-0,3%), os preços estabilizaram nesse período.

De referir que o ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (4.174 euros/m2), seguido por Faro (3.513 euros/m2), ilha da Madeira (3.173 euros/m2), Porto (2.764 euros/m2), Setúbal (2.619 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.469 euros/m2), ilha de São Miguel (1.843 euros/m2), Aveiro (1.757 euros/m2), Leiria (1.694 euros/m2), Braga (1.644 euros/m2), Viana do Castelo (1.472 euros/m2), Coimbra (1.461 euros/m2), ilha de São Jorge (1.441 euros/m2), ilha do Pico (1.441 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.423 euros/m2), Évora (1.361 euros/m2), ilha Terceira (1.301 euros/m2), ilha do Faial (1.263 euros/m2) e Santarém (1.215 euros/m2)". Idealista

Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (687 euros/m2), Portalegre (761 euros/m2), Castelo Branco (858 euros/m2), Bragança (907 euros/m2), Vila Real (1.030 euros/m2), Viseu (1.091 euros/m2) e Beja (1.146 euros/m2).

Nos últimos 12 meses, os preços das casas à venda aumentaram em todas as regiões do país. A liderar as subidas, encontra-se a Região Autónoma da Madeira (16,6%), seguida pela Região Autónoma dos Açores (16%), Norte (12,5%), Algarve (10,1%), Centro (9,4%), Área Metropolitana de Lisboa (9,1%) e Alentejo (3%)". Idealista

De acordo com o Idealista, "a Grande Lisboa, com 3.799 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.513 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.161 euros/m2) e Norte (2.301 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.490 euros/m2), o Alentejo (1.591 euros/m2) e a Região Autónoma dos Açores (1.598 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa".