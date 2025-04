Funchal entre as cidades onde o arrendamento de curta duração mais aumentou

O Funchal está entre as grandes cidades que mais viu crescer o mercado de arrendamento de curta duração em Portugal, juntando-se a uma lista de seis cidades em expansão, muito porque a procura também está em alta, uma vez que a capital madeirense também figura entre as cinco com maior número de contactos por anúncio.

De acordo com novo estudo do portal idealista.pt, "nunca houve tantas casas para arrendar por menos 1 ano em Portugal", sendo que "no final de 2024 existiam 3.599 casas para arrendamento temporário (50% mais do que o mesmo período de 2023)", assinala.

No que toca a preços das casas em arrendamento temporário, estas "estabilizaram em alta ao longo de 2024 (17,6 euros/m2)", com Lisboa e Porto a concentrarem a maior parte da oferta deste tipo de alojamento.

Contudo, os outros mercados estão a crescer, como refere, a "oferta aumentou cerca de 60% em Viana do Castelo, Braga, Setúbal, Faro, Funchal e Coimbra" e a "procura por casas em arrendamento de curta duração é mais expressiva em Faro, seguida de Coimbra, Setúbal, Funchal e Lisboa, com cerca de 20 contactos por anúncio".

No caso do Funchal, o portal identificou somente 33 anúncios do género, tendo por isso aumentado os tais 60% dos 20 no período anterior. Na procura, os 20,2 por anúncio é o quarto maior número de interessados, enquanto nos preços só fica atrás de Lisboa e Porto, com 16,8 euros por metro quadrado/mês.

Ou seja, uma casa de dois quartos (T2) com 80 metros quadrados ficaria pelo preço de 1.344 euros/mês, bem acima do valor de mercado de arrendamento. No 2.º semestre de 2024, o Funchal tinha um valor mediano do arrendamento de 11,51 euros/m2, ou seja numa mesma casa o mercado podia estar a cobrar 920,8 euros. É de salientar que o mercado de arrendamento vai da muito curta duração (turismo de alojamento local, por alguns dias), à curta duração (menos de 6 meses) até à longa duração.