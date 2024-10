Árbitro Nuno Almeida termina carreira no "jogo que mais marcou"

O árbitro de futebol Nuno Almeida encerrou hoje a carreira aos 49 anos, no encontro Moreirense -- Santa Clara (1--0), da oitava jornada da I Liga portuguesa, que considerou o mais marcante em 20 anos no principal campeonato luso.

Apesar de ter arbitrado a Supertaça de 2019, na qual o Benfica derrotou o Sporting por 5-0, e a final da Taça de Portugal, em que o Sporting de Braga venceu o Benfica por 2-0, o 'juiz' algarvio, natural de Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, elegeu o jogo de hoje como o mais especial.

"Quer queiramos, quer não, as finais são momentos altos das carreiras para jogadores, árbitros, treinadores, clubes e tudo o mais. A final da Taça de Portugal e a Supertaça foram especiais, mas o jogo que mais me marcou e há de marcar para sempre é o de hoje", disse à Lusa.

Depois do cântico de homenagem de alguns adeptos do Santa Clara na primeira parte, o árbitro foi oferecer os seus cartões a uma criança na bancada afeta aos adeptos do Moreirense, logo após o apito final, e seguiu para o balneário com uma guarda de honra de jogadores, equipas técnicas e restante equipa de arbitragem.

"Foi uma emoção muito grande e muito forte. Este jogo não foi diferente da maior parte dos outros. Foi diferente de todos os outros. A emoção foi de tal maneira carregada pela positiva que será inesquecível", confessou.

Com um curso de arbitragem desde maio de 1994, Nuno Almeida arbitrou pela primeira vez um jogo da I Liga portuguesa no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, entre Moreirense e Vitória de Setúbal (2-2), em 03 de novembro de 2002, e encerrou a carreira no mesmo 'palco', na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães.

"Foi aqui que tudo começou ao nível de futebol profissional, em 2002, e tive a possibilidade de terminar a carreira aqui, pelo Moreirense, em 2024. Iniciei aqui e terminei aqui o meu ciclo", concluiu.