Pedro Nuno reúne com grupo parlamentar do PS na terça-feira

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, vai reunir-se na terça-feira à noite com o grupo parlamentar socialista sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), adiantou à Lusa fonte do partido.

Esta reunião acontecerá dois dias antes do prazo da entrega do documento pelo Governo PSD/CDS-PP.

Esta noite, fonte do PS confirmou à Lusa que o PS vai entregar uma contraproposta àquela que foi apresentada hoje pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, ao líder do PS, Pedro Nuno Santos, durante a segunda reunião entre os dois no espaço de menos uma semana com vista às negociações do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

À saída da sede do PS, em Lisboa, a líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, considerou que a contraproposta do Governo para as negociações do Orçamento do Estado "não é irrecusável".