Pedro Nuno apresenta contraproposta em declaração às 20h30

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, faz hoje, pelas 20:30, uma declaração para apresentar uma contraproposta à do Governo para as negociações do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), adiantou à Lusa fonte socialista.

Na quinta-feira, depois da reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro -- a segunda entre os dois protagonistas em menos de uma semana -- Pedro Nuno Santos não deu uma conferência de imprensa e escusou-se a fazer comentários aos jornalistas à saída da sede do PS, tendo apenas dito que o partido dará o seu contributo para evitar um chumbo do orçamento e eleições antecipadas.