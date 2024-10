'A Fiandeira' é um livro que aproxima as novas gerações dos ofícios antigos

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM) foi palco, esta quinta-feira, do lançamento do livro infanto-juvenil 'A Fiandeira', da autora Rafaela Rodrigues.

Esta obra, faz parte da colecção 'Profissões' da editora CADMUS, que retrata profissões tradicionais da Madeira, como o pescador, a bordadeira e o levadeiro, e que agora traz a figura da fiandeira, uma profissão que representa a ligação cultural e histórica da ilha com o trabalho da lã e o tear.

O Secretário Regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve presente no evento e salientou a importância deste lançamento para a valorização das tradições regionais e da identidade cultural da Madeira. No seu discurso, o governante também parabenizou Rafaela Rodrigues pelo contributo que, "com sua escrita acessível e lúdica", aproxima as novas gerações das profissões e ofícios que ajudaram a moldar a história da ilha.

Além disso, também destacou a relevância de obras como 'A Fiandeira' que, no seu entender, servem como ferramentas de mediação cultural nas escolas e na comunidade. "Estes materiais de educação informal complementam o currículo escolar formal, oferecendo uma experiência rica em tradição e ensinamentos históricos, promovendo uma compreensão mais profunda da cultura local", afirmou.

A apresentação do livro no Museu Etnográfico da Madeira aconteceu no âmbito da mostra 'Onde a Lã Vive', inaugurada no passado dia 17 de Outubro. O projecto expositivo resulta de uma parceria com o Colectivo Enfia o Barrete (Irina Andrusko e Luz Ornelas) e teve, ainda, a colaboração da autora Rafaela Rodrigues, sendo o resultado da recolha e estudo prático à volta de dois rebanhos em regime silvipastoril (ACGSP), duas fiandeiras de lã Isabel da Eira e Isabel Ferreira e o repertório de tricot/malhas.