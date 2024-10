Euro continua a perder terreno e aproxima-se dos 1,07 dólares

O euro voltou ontem a perder terreno face ao dólar e aproxima-se dos 1,07 dólares, afastando-se dos 1,11 dólares que chegou a atingir no mês passado.

Pelas 18:05 (hora de Lisboa), a moeda única negociava a 1,0809 dólares, face aos 1,0835 dólares de segunda-feira.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio do euro em 1,0821 dólares.

O euro perdeu terreno face à libra e avançou em relação ao iene.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu em baixa as estimativas para o crescimento da economia da zona euro, para 0,8% este ano e 1,2% no próximo, de acordo com o World Economic Outlook divulgado hoje.

É uma revisão em baixa de 0,1 pontos percentuais para o crescimento deste ano e de 0,3 pontos para 2025, face à atualização das projeções feitas em julho.

Divisas...........hoje..........segunda-feira

Euro/dólar........1,0809..............1,0835

Euro/libra........0,83284..............0,83439

Euro/iene..........163,26..............162,37

Dólar/iene..........151,04...............149,87