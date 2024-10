“Quem deve receber apoios sociais é quem necessita. Quem deve receber apoios sociais são as pessoas mais vulneráveis que precisam da solidariedade da sociedade”. A resposta é do presidente do Governo Regional ao ser confrontado com os reparos à política de subsidiodependência na sequência da proposta de lei, do PSD, para majoração dos apoios da Segurança Social nas regiões autónomas.

“Eu penso como um social-democrata, que acaba que a economia e o crescimento económico é fundamental para sustentar as políticas de coesão social. Ou seja, é preciso ter uma economia florescente, em crescimento, para poder ter receitas para aplicar junto daqueles que são os mais vulneráveis”, defende Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo e do PSD/M lembra que na Madeira “fazemos política social de duas maneiras. Por um lado através da redução fiscal, devolvemos dinheiro às empresas e aos cidadãos. Por outro lado, através das funções do estado social nós garantimos que toda a gente tem direito a assistência e tratamento médico, através do Sistema Regional de Saúde, através do sistema de pensões e apoios sociais que ninguém sobretudo as pessoas mais vulneráveis têm direito a terem uma vida digna, uma qualidade de vida, aí tem a função da assistência social na velhice e na infância, e temos também o direito da igualdade de oportunidades na área da educação, que é fundamental”, concretizou.

Declarações do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de visita à empresa Semax – Sistemas Electrónicos e Manutenção, Lda., no Funchal.