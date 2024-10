UMa realiza Abertura do Ano Académico na segunda-feira

A Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2024/2025 da Universidade da Madeira realiza-se na próxima segunda-feira, dia 28 de Outubro, pelas 17 horas, no Auditório do Edifício da Reitoria ao Colégio dos Jesuítas.

A sessão, que celebra oficialmente a abertura de um novo Ano Académico, começa com a atribuição da Distinção Alumni, um prémio que visa distinguir e homenagear até três antigos estudantes que se tenham destacado pelo seu percurso profissional e/ou conduta cívica, constituindo-se como uma referência para os seus pares e para a sociedade e tenham contribuído para a consolidação da imagem da Universidade da Madeira enquanto instituição de ensino superior de referência.

Após um breve momento musical, protagonizado por alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, a sessão culminará com as intervenções do presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes; do presidente da Direção da Associação Académica; Ricardo Bonifácio; e do Reitor, Sílvio Moreira Fernandes.