O secretário regional da Saúde e Protecção Civil remeteu para a próxima segunda-feira o anúncio do preço das consultas a vigorar para o ano de 2025, após a reunião que terá lugar entre a Secretaria da Saúde e a Ordem dos Médicos.

À margem da apresentação oficial, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, do ‘Robot Da Vinci Xi’, que vai permitir, a partir do próximo ano, a realização de, pelo menos, 200 procedimentos cirúrgicos, o governante disse que ainda a adesão à greve dos farmacêuticos [hoje no terceiro dia] tem vindo a diminuir, mas que “os profissionais têm todo o direito à greve”. Pediu ainda desculpa aos utentes que se viram prejudicados nestes dias.

Sobre as rupturas na Farmácia Hospital, Pedro Ramos assumiu que situações pontuais vão continuar a acontecer, seja por questões de stock, por dificuldades no transporte, mas que os doentes vão continuar a receber a medicação, ainda que, muitas vezes, "com racionamento".