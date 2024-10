SESARAM vence grande Prémio da Sociedade Portuguesa de Pediatria

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) venceu o Grande Prémio da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP), com a apresentação de um trabalho sobre o impacto da imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR) na Região Autónoma da Madeira, pelos serviços de Pediatria e de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica.

O Grande Prémio da SPP tem por objectivo promover e reconhecer a investigação científica e galardoar o melhor trabalho em qualquer das áreas científicas da Pediatria, sendo atribuído no congresso anual da SPP, que este ano se realizou de 23 a 25 de Outubro, em Vilamoura.

“Mostrámos, após um ano, os resultados que obtivemos com a implementação dessa imunização aos nossos bebés”, explicou Cristina Freitas, assistente graduada de Pediatria.

A especialista salientou que se trata de "uma imunização importante, porque actua contra o VSR, que é uma das principais causas de internamento dos bebés, especialmente abaixo dos três meses", mas também porque "a Madeira foi a única região do país a implementar esta imunização". Portugal Continente apenas iniciou a imunização, neste mês de Outubro de 2024.

Relativamente aos resultados, Cristina Freitas afirma que "foram bons e muito semelhantes aos das outras regiões do mundo onde esta imunização é realizada". “Tivemos uma efectividade da imunização acima dos 90 por cento”, sublinhou a especialista, evidenciando que "esta imunização evitou a hospitalização, tendo em conta que houve muito menos bebés internados com bronquiolite do que nos anos anteriores".

"A atribuição do Grande Prémio, o principal da SPP, representa um reconhecimento importante para o trabalho que tem vindo a ser realizado na Região Autónoma da Madeira, na área da vacinação e, em particular, na imunização contra o VSR", destaca o SESARAM.

O projecto apresentado é da autoria dos médicos: Andreia Afonso; Fátima Côrte Pestana; Mariana Rodrigues; Alexandra Andrade; Teresa Jacinto; Edite Costa; Bernardo Camacho e Cristina Freitas.