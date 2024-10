SESARAM promove 12.ª edição do 'Embarque na Anestesiologia

O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) promoveu, ontem, dia 25 de Outubro, a 12.ª edição da iniciativa 'Embarque na Anestesiologia'.

Trata-se de um evento organizado pelo Serviço de Anestesiologia, que decorreu na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e no Centro de Formação, e que abordou a história e as áreas desta especialidade.

A medicina perioperatória, o tratamento da dor, a abordagem ao doente crónico e o internato de anestesiologia foram as outras temáticas em destaque nesta iniciativa, que integrou também sessões práticas.

A cerimónia de abertura contou com a presença do secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, com o presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Herberto Jesus, o director clínico do SESARAM, Júlio Nóbrega, o dircetor do Serviço de Anestesiologia, Eugénio Mendonça, em representação da Direcção do Colégio da Especialidade de Anestesiologia da Ordem dos Médicos, Regina Rodrigues, e ainda vários profissionais do Serviço de Anestesiologia do SESARAM.