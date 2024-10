Famílias madeirenses com crianças têm despesas 45% superiores às sem filhos

Os novos resultados do Inquérito às Despesas das Famílias (IDF) 2022/2023, divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) revela que no que toca à estrutura das despesas dos agregados familiares residentes na Região Autónoma da Madeira (RAM), aquelas com crianças dependentes gastam 28.404 euros, mais 8.815 euros, ou seja 45% superiores em relação às famílias sem filhos à sua guarda.

A análise "incide sobre a despesa total anual média por agregado, considerando a composição do agregado doméstico, a fonte principal do rendimento e algumas características do indivíduo de referência, como o sexo, o grupo etário e o nível de escolaridade", refere a DREM. "Os resultados do IDF 2022/2023 indicam que a despesa total anual média por agregado residente na RAM foi de 22.605 euros", ou seja, quase 5.800 euros inferior às das famílias com dependentes menores.

"As despesas com Habitação (incluindo gastos com água, electricidade, gás e outros combustíveis) (39,7%), Transportes (13,4%) e Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (11,6%), concentravam 64,7% da despesa total anual média dos agregados familiares madeirenses", realça ainda a autoridade estatística regional.

"Agrupando os agregados por características, a despesa total anual média foi superior em agregados nos quais existiam crianças dependentes (28.404 euros); a principal fonte de rendimento eram rendimentos de propriedade e capital e outras transferências (25.784 euros); o indivíduo de referência era um homem (23.770 euros); o indivíduo de referência tinha entre 30 e 44 anos (26.210 euros); o indivíduo de referência tinha o ensino superior (32.732 euros)", resume a DREM.

Números avassaladores que revelam, também, muito do que custa ter filhos e, quiçá, uma das principais razões para a baixa natalidade na Região Autónoma da Madeira.