CMF aprova 300 mil euros em apoios sociais

Foram, hoje, aprovados em Reunião de Câmara, apoios sociais que totalizam 300 mil euros, com 61 processos de subsídio ao arrendamento e 233 de apoios à natalidade e à família.

“Esta iniciativa faz parte da política da CMF para os apoios sociais, que foram duplicados face a 2021” afirmou a presidente da Câmara Municipal do Funchal, citada em nota à imprensa.

Cristina Pedra destacou a aprovação do Relatório de Análise e Ponderação da Discussão Pública da Proposta de Delimitação da Unidade de Execução 06 – A (UE06-A) do Plano de Urbanização do Amparo. Registaram-se duas participações e uma audiência, aliás, conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa desta quinta-feira.

A autarca sublinhou que as sugestões recebidas foram sobretudo ao nível da acessibilidade pedonal e segurança rodoviária, tendo sido acomodadas no Relatório. “Um processo que foi pacífico”, asseverou. A Unidade de Execução prevê um novo arruamento ligando a Avenida Mário Soares ao Caminho do Amparo, bem como a criação de uma nova praça pública e espaços verdes na área a edificar.

No âmbito da reabilitação urbana, foram ainda declarados 26 prédios devolutos, que “serão reportados à entidade tributária para a aplicação do agravamento do IMI, conforme a legislação vigente” declarou.

Na reunião foram ainda destacados dois votos de louvor: um à Companhia Dançando com a Diferença, reconhecida com o Prémio Nacional das Artes 2024, e outro a uma atleta madeirense Ana Isabel Gouveia Gomes, campeã do mundo de fotografia subaquática 2024.