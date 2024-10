Receitas do turismo deverão ultrapassar os 27 mil milhões de euros

‘Estratégia Turismo 2035: Os desafios do sector’, foi o tema abordado por Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, no ‘intervalo’ entre os dois painéis temáticos do ciclo de conferências ‘Estratégia de Turismo 2035: construir o turismo do futuro’, que decorre no Funchal na tarde desta segunda-feira.

Confirmou que as previsões das receitas do turismo em Portugal no corrente ano deverá ultrapassar os 27 mil milhões de euros.

“Provavelmente chegaremos ao final do ano com receitas superiores a 27 mil milhões de euros”, apontou Carlos Abade. São mais dois mil milhões relativamente às receitas registadas no último ano e antecipa em três anos a previsão de tal montante, previsto só vir a ser alcançado em 2027.

Numa intervenção que fez a radiografia ao turismo em Portugal, e não só, o presidente do Turismo de Portugal, destacou os números do Turismo na Madeira, que muito contribui para que Portugal seja o 10º destino turístico mais competitivo do mundo.

Elegeu o inconformismo, a ambição e a produtividade como dimensões fundamentais para a estratégia do turismo na próxima década.