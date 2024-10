Ataques israelitas provocam mais dez mortos no Líbano

Pelo menos dez pessoas morreram e 31 ficaram feridas em dois ataques israelitas contra as cidades de Ksar al-Zaater, no sul do Líbano, e Al-Maali, no leste, informou hoje o Ministério da Saúde Pública libanês.

Segundo duas breves declarações, pelo menos cinco pessoas perderam a vida e outras dez ficaram feridas num "ataque do inimigo israelita" contra a cidade de Al-Maali, na região de Balbek-Hermel, no leste do Líbano.

Outras cinco pessoas foram mortas e 21 foram feridas num outro ataque a Ksar al-Zaater, localizado no sul de Nabatieh, acrescentou o Ministério, que referiu partes de corpos não identificados que serão submetidas a testes de ADN.

O Ministério da Saúde Pública indicou ainda que mais 18 pessoas foram mortas na segunda-feira à noite, incluindo quatro menores, e outras 60 ficaram feridas num bombardeamento israelita perto do hospital governamental Rafic Hariri, localizado nos arredores de Beirute.

Já hoje à noite, o Exército israelita voltou a emitir avisos para os residentes dos bairros dos subúrbios sul da capital, antes de novos ataques contra o grupo xiita libanês Hezbollah.

O Hezbollah disse por seu lado que lançou hoje 'drones' a partir do Líbano contra uma base militar perto de Haifa, a principal cidade do norte de Israel, e destruiu sete tanques israelitas junto da fronteira entre os dois países.

Os confrontos entre Israel e o Hezbollah prolongam-se há mais de um ano, mas foram intensificados no último mês pelas forças israelitas.

Ao todo, de acordo com as autoridades libanesas, cerca de 2.500 pessoas morreram desde outubro de 2023, das quais mais de mil só nas últimas semanas, quando 1,2 milhões de habitantes estão deslocados das suas casas.