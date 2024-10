Investigação científica preponderante para o desenvolvimento sustentável da região

O Grupo Parlamentar do PSD visitou hoje a ARDITI, e a sua unidade: Observatório Oceânico da Madeira, para acompanhar o trabalho de investigação marinha que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do mar e do crescimento da economia azul.

Na ocasião, conforme nota à imprensa, Nuno Maciel destacou que o trabalho realizado pela ARDITI é fundamental para consolidar a Região Autónoma da Madeira como uma região verdadeiramente voltada para o mar. A investigação desenvolvida nos nossos mares desempenha um papel essencial na recolha de dados e na sua monitorização, permitindo-nos «(…) dispor de informação científica, que possa permitir, por um lado, termos o conhecimento e, por outro lado, decidirmos melhor».



A ARDITI, através do Observatório Oceânico, tem beneficiado de investimentos significativos, apoiados pelo PRR, que estão a potenciar o desenvolvimento de equipamentos e recursos humanos essenciais para a investigação marinha. O deputado sublinhou a importância destes recursos, mencionando que «temos aqui empenhados cerca de 20 milhões de euros, que irão complementar três investimentos fundamentais: dois drones submersíveis, um drone aquático de 2.7 milhões que já está aqui a operar na RAM, e ainda um barco para a investigação».



Para além disso, o social-democrata salientou a relevância da cooperação entre as várias Regiões do Atlântico, como os Açores, Canárias e Cabo Verde, para promover a investigação científica e reforçar o papel da Madeira na economia azul.

«Queremos criar um cluster, também, com outras Regiões do Atlântico — quer seja com os Açores, Canárias e Cabo Verde — numa perspectiva de desenvolvermos a investigação científica, de forma a ser conhecida, promovida e divulgada, para que a economia azul possa beber destes mesmos dados e possa também ela singrar e criar novas oportunidades de investimento e também novas oportunidades de decisão, alicerçadas nesses mesmos dados científicos». Nuno Maciel

O parlamentar, em jeito de conclusão, congratulou a ARDITI pelo trabalho desenvolvido, afirmando que «que a ARDITI está a fazer um trabalho interessante de sedimentação e caminho à luz da ciência, lançando sementes para um futuro melhor. Acreditamos que o economia azul terá um futuro mais risonho por via dos investimentos que estão aqui a ser projetados e promovidos».