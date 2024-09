"Barreiras mentais à mudança" são entraves para projectos sustentáveis

Manuel Cunha, CEO Euroscut, respondeu pelo sector privado considerou que as “barreiras mentais à mudança” sao os maiores entraves para a transição e implementação de projectos inovadores.

“Sustentabilidade é não gastar mais do que temos disponível. No ambiente é exactamente a mesma coisa”, alertou naquela que foi a segunda intervenção no painel.

“Porque é que não posso fazer de maneira diferente? O que está a impactar o que quero fazer?”, dirigiu questões para a plateia onde estão muitos alunos da Universidade .

Finamente alertou para o facto de o Green Deal estar a preparar para cobrar 150 euros por cada tonelada de dióxido de carbono emitido, o que irá ter implicações nas facturas das empresas.

Palavras que decorreram nas primeiras jornadas regionais da sustentabilidade -Madeira que decorre no colégio dos jesuítas.