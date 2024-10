Madeira concorre aos Prémios ODSlocal com 10 projectos de desenvolvimento sustentável

Os municípios do Funchal, Porto Santo e Santa Cruz aderiram à Plataforma Municipal dos Objcetivos de Desenvolvimento Sustentável (Plataforma ODSlocal) para atingir os ODS propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Este compromisso com a sustentabilidade é demonstrado através de projectos que foram submetidos na Plataforma ODSlocal, por iniciativa da sociedade civil, nomeadamente de entidades como instituições de solidariedade social (IPSS), organizações não governamentais (ONG), 'start ups', escolas e associações, entre outras.

No total, a Madeira apresentou 10 projectos nas várias dimensões da sustentabilidade, sete dos quais foram submetidos pelo município do Funchal, dois por Porto Santo e um por Santa Cruz.

A Plataforma ODSlocal é uma iniciativa pioneira ao nível mundial, que tem como objectivo ajudar os municípios portugueses a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, nomeadamente através de medidas de cariz ambiental e de transição energética, medidas com impacto social e incentivos a acções de educação para a reflorestação, entre outras.

Desde o seu lançamento, em 2020, já foram mobilizados 125 municípios de todo o país e mapeados 1.292 projetos locais, desenvolvidos por vários tipos de entidades, e 2.885 boas práticas desenvolvidas pelas autarquias.

De referir que os projectos que foram submetidos na Plataforma ODSlocal são elegíveis para o Prémio ODSlocal na categoria Projectos Locais, em que serão distinguidos os que mais se destacarem pela sua capacidade de inspiração e elevado potencial de replicação.

O Prémio ODSlocal vai ser entregue no decorrer da Conferência ODSlocal 2024, no dia 22 de Novembro, no Expocentro - Centro Municipal de Exposições de Pombal, onde serão também apresentadas diversas iniciativas das autarquias e agentes da sociedade que se destacam pelo seu contributo para o desenvolvimento sustentável.

O júri do Prémio integra a Fundação 'la Caixa', membros da Comissão Científica ODSlocal, um especialista convidado e o coordenador do consórcio ODSlocal, que presidirá.

A Madeira concorre à plataforma ODSlocal, com os seguintes projectos:

Funchal

Centro Porta Amiga Funchal: Com cariz social, a AMI desenvolve um conjunto de serviços sociais (atendimento/acompanhamento social, apoio ao emprego, distribuição alimentar, refeitório social, Infoteca contra a infoexclusão, formação profissional, balneário, distribuição de material escolar, cuidados de saúde, apoio jurídico, apoio psicológico, espaço de prevenção da exclusão social (EPES).

Olho-te: Projevto associativo que tem como objetivo promover a inclusão social e comunitária através de práticas teatrais, artísticas, lúdico-pedagógicas, solidárias e de reabilitação urbana, valorizando e habilitando os atores sociais. Pretende fomentar o seu espírito empreendedor e facilitar a sua socialização, visando uma melhor qualidade de vida e exercício pleno de cidadania. Tem ainda como objectivos potenciar a inclusão social e comunitária de cidadãos socialmente desfavorecidos e/ou em desigualdade social, através da constituição de um centro comunitário/polo de animação gerador de dinâmicas locais de intervenção comunitária.

CO-ABRIGO: Projecto piloto na Madeira que consiste numa casa de transição para a população que se encontra a viver em situação de sem abrigo no Funchal e visa proporcionar o acolhimento temporário e as necessidades básicas fundamentais ao desenvolvimento, promovendo atividades e formações. Trata-se de um espaço contemporâneo, inclusivo, humanizado e dinâmico que permitirá oferecer conforto, partilha de experiências e dinâmicas de inclusão e empoderamento para autonomizar as competências interpessoais e intrapessoais fundamentais à convivência em comunidade.

HOPE.SMALL GESTURES BIG HOPES: O Grupo PortoBay apoia associações de carácter social em Portugal nas localidades onde o grupo tem os seus hotéis, no âmbito das suas políticas de responsabilidade social e sólido compromisso com a sustentabilidade. O projecto consiste num donativo anual na conta HOPE, para o qual são envolvidos os hóspedes, visando a construção de um futuro melhor.

CASAS AMIGAS: O projecto CASA, na sua ação social, assume o compromisso de apoiar todas as pessoas necessitadas, identificar situações típicas de pobreza e precariedade em grupos sociais vulneráveis e participar ativamente no processo de inclusão social deste grupo populacional.

City Bubbles: Visa proporcionar uma visão única da cidade do Funchal, através de roteiros turísticos interativos e personalizados, permitindo a descoberta da verdadeira alma da cidade: os seus monumentos e pontos de interesse histórico, as suas ruas mais pitorescas e características, a sua gastronomia e espaço de lazer, de uma forma autónoma e personalizada aliada ao conhecimento de um guia local, através de veículos elétricos.

Dançando com a Diferença: Um projeto de dança inclusiva sob a Direção Artística de Henrique Amoedo, criador do conceito Dança Inclusiva. Em mais de 20 anos de actividade tem contribuído para tornar esta estrutura numa referência nacional e internacional. O projeto desdobra a sua atividade entre a cidade do Funchal (Madeira) e Viseu, onde mantém em colaboração com o Teatro Viriato um núcleo de trabalho artístico-educativo.

Santa Cruz

Renascer@Nogueira: Projecto de educação para o empreendedorismo, através do Desenvolvimento do Objectivo Sustentável 14, “Preservar a Vida Marinha”. Visa a recolha de lixo marinho para criação de objectos de utilidade diária e/ou decorativos, privilegiando-se a reciclagem criativa, estimular a educação ambiental, a criatividade e a inovação. Tem ainda como objectivo consciencializar a comunidade para prevenir e diminuir a poluição marinha de todos os tipos, em particular os decorrentes de atividades terrestres.

Porto Santo

LIFE DUNAS: Um projecto que pretende aumentar a resiliência das dunas de areia do Porto Santo, e restaurar um ecossistema que é único no Arquipélago da Madeira, através da plantação de espécies nativas e do controlo das espécies exóticas invasoras, entre outras medidas. Tem ainda como objectivos a consolidação da zona posterior das dunas através da dinamização da viticultura tradicional e da recuperação dos típicos muros de 'crochet'; bem como a instalação de um passadiço e envolvimento da comunidade.

Pxo@EmpoweringFutures: Um projecto destinado a toda a população residente na Ilha do Porto Santo que visa promover a inclusão e a integração social, a igualdade de oportunidades na educação e no emprego, o desenvolvimento de competências, e a valorização do poder educativo, entre outros. O Centro de actividades funcionará em parceria direta com o Gabinete da Administração Pública no Porto Santo, o Instituto de Segurança Social da Madeira, a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche, CPCJ Porto Santo, Clube Naval do Porto Santo e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.