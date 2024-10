Funchal contrata sete bolsas de investigação para o eGames

A Câmara Municipal do Funchal aprovou, esta manhã, a contratação de sete bolsas de investigação para o eGames Lab, um projecto financiado pelo PRR que está a cargo da CMF, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Cristina Pedra, no final da reunião de Câmara, explicou que se trata de bolsas destinadas a quatro mestrados, um para investigação básica, outro para doutoramento e ainda para pós-doutoramento.

“São áreas de grande especialização e que são necessárias no projecto”, explicou a presidente da Câmara Municipal do Funchal aos jornalistas.

A reunião serviu ainda para aprovar o apoio a manuais escolares e um outro projecto no âmbito do PRESERVA, que visa ceder materiais para que uma família possa reabilitar a sua casa.

Um outro projecto em destaque é a aprovação das obras de um prédio no Largo do Município, onde actualmente funciona ‘O Leque’, para que sejam criados 11 apartamentos de tipologia T1. Por se tratar de um prédio classificado, teve de ser uma obra aprovada pela autarquia.

Cristina Pedra rebate críticas

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, confrontada com as críticas da oposição em relação à cobrança de dívidas de água, rebate que o munícipe dispõe da reclamação graciosa e até da impugnação judicial caso não concorde com as decisões camarárias.

Quanto às queixas pelo ruído, Cristina Pedra assume que têm sido emitidas notificações e contra-ordenações devido a incumprimentos, mas que cabe também à PSP intervir. “Aliás, PSP tem feito um trabalho que é ver muitas vezes, quando é chamada ao local, o horário que está pré-definido e aprovado pela Câmara”, disse. No seguimento dessa declaração, indicou que ainda este ano deverão estar concluídas as alterações ao Regulamento do Ruído, que a seu tempo será apresentado.