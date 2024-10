Interrupção do abastecimento de água na zona alta de São Roque

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização de trabalhos de controlo e monitorização de fugas nas redes de águas associado ao sistema de telegestão existente no concelho do Funchal, será necessário proceder à interrupção de água na zona alta de São Roque, amanhã, 30 de Outubro, a partir das 22 horas, por um período de quatro horas.

Esta intervenção irá afectar os seguintes arruamentos:

Rua Conde da Alegria; Caminho Velho da Igreja (São Roque); Caminho da Alegria; Travessa da Alegria; Travessa da Terça; Caminho da Courela; Vereda da Cova São Roque; Caminho da Courela; Beco do Lombo Segundo; Caminho da Igreja Velha; Caminho da Bugiaria; Caminho da Cova; Azinhaga da Cova; Beco da Bugiaria; Azinhaga da Bugiaria; Caminho do Galeão; Caminho Novo do Galeão; Travessa do Galeão; Caminho Antigo do Galeão; Impasse Novo do Galeão; Escadinhas do Galeão; Vereda do Caminho Novo do Galeão; Beco da Ribeirinha; Vereda do Galeão; Vereda do Canavial; Beco do Galeão; Caminho do Ribeiro de Santana; Entrada 57 (Caminho do Ribeiro de Santana); Impasse 1 da Ribeirinha; Impasse 2 da Ribeirinha; Escada do Lombo Jamboeiro; Escada da Ribeira; Travessa do Ribeiro Canavial; Caminho do Lombo Jamboeiro; Travessa do Lugar do Meio; Caminho do Corgo; Impasse 2 do Lombo Jamboeiro; Impasse do Lombo Jamboeiro; Caminho do Terraço; Vereda do Lugar do Meio.