Vai faltar a água na Rua Brigadeiro Oudinot esta quarta-feira

Por motivos de intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água vai ser realizado o corte de abastecimento de água, amanhã, quarta-feira, durante duas horas, na Rua Brigadeiro Oudinot, entre a Praça de Tenerife e a Rua da Infância.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis.