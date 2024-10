Alta tensão na capital após morte de jovem por PSP

Bom dia. O tema em todas as primeiras páginas dos jornais generalistas desta quarta-feira fica evidente. Basta ver e ler as que se seguem abaixo.

No Correio da Manhã:

- "Polícia vítima de emboscada em bairro. Morte de Odair gera onda de protestos no Zambujal"

- "Moradores revoltados incendeiam autocarro"

- "Tentou comprar Marcelo através da namorada. Pedro Queiroz Pereira acusou Salgado quando depôs para o processo BES"

- "INAPA. Gestor da falência ganha 15 mil euros/mês"

- "Sturm-Graz 0 Sporting 2. Tempestade de leão na Áustria"

- "Benfica-Feyenoord. Lage avisa que ainda nada está garantido"

- "FC Porto. Zanga afasta Pinto da Costa e Conceição"

- "Igreja Católica. 51 pedidos de indemnização por abusos sexuais"

- "Saúde por telefone. Linha tira crianças das urgências"

No Público:

- "Gestora de Alqueva corta a água aos agricultores que excedem consumos"

- "Reportagem. Segunda noite de desacatos num bairro multiétnico que chora a morte violenta de um 'homem bondoso'"

- "Pais terão subsídio por assistência aos filhos até à consulta médica"

- "Em cinco anos. Preços das casas duplicaram em 27 municípios. Alvito sobressai"

- "Um ano depois. Debate da eutanásia está parado no Constitucional"

- "Eleições nos EUA. A imigração é uma crise que ninguém quer resolver"

- "Apichatpong Weerasethakul. A 'performance' do cineasta tailandês põe-nos a olhar para o Sol no Rivoli"

- "Futebol. Sporting vence Sturm Graz na Áustria e convence na Liga dos Campeões"

No Jornal de Notícias:

- "Câmaras de filmar usadas para punir infrações nas linhas férreas"

- "Amadora. Segunda noite de tumultos no Zambujal"

- "Saúde. Governo quer aliviar urgências com linha SNS criança"

- "Champions. Sturm Graz 0-2 Sporting. Turismo de primeira classe"

- "Benfica. Lage espera meter a sétima na receção ao Feyenoord"

- "Sérgio zangado com críticas de Pinto da Costa"

- "Justiça. FC Porto queixa-se de prejuízos avultados com bilhetes"

- "Metro. Pilares da nova ponte sobre o Douro estão à vista"

- "Minho. Captura de lampreia no Rio Lima sem restrições"

- "Anitta. Vítima de abusos sexuais aos 14 anos"

No Diário de Notícias:

- "Alta tensão na Grande Lisboa após morte de Odair Moniz"

- "Aumento das rendas empurra famílias para o crédito pessoal"

- "Imaginação. Com o regresso das cassetes de áudio, o dilema é encontrar um leitor"

- "Brasil. 'Fui para a polícia e acabei por prender o assassino do meu pai' [Gislayne Silva de Deus]"

- "Manuel Cardoso [vice-presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências]. 'Só conseguimos ajudar 13% das pessoas com problemas de álcool em Portugal'"

- "Saúde. Hospitais da Cruz Vermelha e da Prelada vão apoiar Urgências Pediátricas em Lisboa e Porto"

- "FMI. Portugal fará um dos maiores apertos de contas públicas do mundo rico"

- "Liga dos Campeões. Sporting vence Sturm Graz na Áustria por 2-0 e chega aos 7 pontos em três jogos"

No Jornal de Negócios:

- "Preço das casas subiu mais de 60% em 49 concelhos"

- "Governo espera que entrem 224 milhões nos certificados"

- "Investimento público pode por Zona Euro a crescer o triplo"

- "Ulrich avisou Vítor Gaspar para problemas no BES"

- "PME nacionais são das que mais contratam fora da UE"

- "Inovação. A ascensão e queda das tecnológicas portuguesas"

- "Tiago Santos, CEO Enlitia. 'É preciso saber conversar com a inteligência artificial e ser critico'"

No Jornal Económico:

- "Portuguesa Sensei capta 15 milhões para abrir mil lojas autónomas"

- "Médio Oriente? 'Vamos ter um problema para as famílias, as empresas e para a economia'. Entrevista, Ex-ministro António Costa e Silva alerta que a crescente tensão no Médio Oriente pode levar a uma 'crise dificílima nos mercados internacionais de energia'"

- "Maior banco europeu aperta o cinto para enfrentar descida dos juros"

- "'AdC pode ter impacto dramático na iniciativa económica'. Ricardo Bordalo Junqueiro, sócio da VdA, considera que relação das empresas com a autoridade da concorrência é um desafio num cenário cada vez mais exigente"

- "FMI vê economias dos PALOP a crescer este ano e no próximo"

- "Maria do Carmo Neves é das mais poderosas no ranking da Forbes Portugal. Fundadora da Tecnimede e presidente da associação de Produtos Genéricos e Biossimilares integra a lista de excelência na área da saúde"

- "Randstad tem 400 vagas sazonais para época de Natal"

No Record:

- "Sturm Graz-Sporting (0-2). Vai tudo à frente. Gyokeres assina momento mágico e confirma vitória leonina"

- "Benfica-Feyenoord. 'Queremos voltar a fazer um grande jogo', Lage procura 7.º triunfo seguido"

- "FC Porto. Sérgio surpreendido com Pinto da Costa"

- "Sp. Braga-Bodo/Glimt. 'Peço aos patrões que libertem os funcionários', Carvalhal e a hora do jogo"

- "Nuno Lobo apresenta candidatura e visa Pedro Proença. 'Não faço campanha encapotada'"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Sturm Graz 0-2 Sporting. Leão pintou o sete. Exibição segura e vitória clara valem sétimo ponto em três jornadas"

- "FC Porto. 'Samu pode fazer a diferença'. Carlos Leal, ex-diretor do Bielefeld, conhece a fundo o Hoffenheim e coloca as fichas no espanhol. 'Eles têm uma grande dependência de Kramaric'"

- "Conceição 'responde' a Pinto da Costa sobre 'negócios ruinosos'"

- "Benfica-Feyenoord. Bruno Lage ataca prova dos nove. Diz que 'seis pontos não garantem nada' e aponta ao pleno de vitórias na Champions"

- "Braga-Bodo/Glimt. 'Patrões, libertem os funcionários'. Carvalhal pede apoio nas bancadas preocupado com o horário do jogo"

- "FPF. Nuno Lobo candidata-se à presidência"

E no A Bola:

- "Liga dos Campeões. Sturm Graz 0-2 Sporting. Rugidos de Leão. Triunfo na Áustria com mais uma exibição consistente e golos de Nuno Santos e Gyokeres"

- "Liga dos Campeões. Benfica-Feyenoord. 'Queremos fazer mais um grande jogo'. Bruno Lage deseja nova noite de gala na Luz após goleada ao Atl. Madrid"

- "Renato Sanches convocado, Leandro Barreiro lesionado"

- "FC Porto. Conceição e Pinto da Costa estão zangados"

- "Liga Europa. SC Braga - Bodo/Glimt. Carvalhal lamenta hora do jogo"