CMF alerta para interrupção temporária à circulação rodoviária na Rua do Carmo

A Câmara Municipal do Funchal informa que, por motivos de intervenção na rede elétrica, a cargo da Empresa de Electricidade da Madeira, torna-se necessário proceder à interrupção da circulação rodoviária na Rua do Carmo, no segmento entre a Rua do Ribeirinho de Baixo e a Rua das Hortas, no dia 26 de Outubro, entre as 08h00 e as 18h00.

Nesse sentido, "a CMF solicita aos condutores a melhor compreensão e habitual colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local".