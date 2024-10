Pista de motociclismo no antigo campo de futebol do Campanário deverá custar 290 mil euros

Pista de Motociclismo Rui Zacarias, é o nome do projecto a concretizar no antigo campo de futebol do Campanário.

Com valor estimado de 290 mil euros, o projecto de reconversão do outrora 'campo da Adega' - junto à Levada do Norte - prevê pista de Flat Track, pista de formação, secretariado, enfermaria, balneários, boxes, bar, armazém e bancadas.