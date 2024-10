Scholz promete 60 milhões de euros de ajuda para população do Líbano

O chanceler alemão, Olaf Scholz, prometeu hoje 60 milhões de euros de ajuda ao Líbano, em conversa telefónica com o primeiro-ministro do país, Najib Mikati, para auxiliar a população, vítima da guerra de Israel contra o Hezbollah.

Segundo um comunicado do Governo federal, Scholz expressou a seu homólogo "a sua simpatia pelo sofrimento dos cidadãos do Líbano", um gesto que acompanhou com a promessa de ajuda financeira.

"É crucial que se inicie desde já um processo político. Os objetivos devem ser a segurança da população de Israel e a soberania do Líbano, livre de influências estrangeiras", destacou o executivo alemão, referindo-se a uma mensagem de Berlim que a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, levou hoje a território libanês.

Ainda segundo o comunicado do Governo alemão, "um primeiro passo" para alcançar esses objetivos "deve ser a aplicação plena da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU".

A Alemanha estará representada na conferência internacional sobre o Líbano, que decorre na quinta-feira, em Paris, assegura o texto do executivo federal.