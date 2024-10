IDN realiza oitava edição do Curso Intensivo de Segurança e Defesa na Madeira

O Instituto da Defesa Nacional (IDN) vai realizar na Região Autónoma da Madeira, no ano académico 2024/25, a oitava edição do Curso Intensivo de Segurança e Defesa (CISEDE).

"Este curso, sem encargos para os auditores, conta com o alto patrocínio do Governo Regional da Madeira e visa promover o aprofundamento do conhecimento dos cidadãos sobre as temáticas da segurança e da defesa, no âmbito nacional e internacional", indica nota à imprensa.

O Curso Intensivo de Segurança e Defesa terá um formato modular. Serão realizados três módulos. O 1º e o 3º módulo em regime presencial no Auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, no Funchal, e o 2º módulo através de plataforma digital Zoom, em sala virtual do IDN. Os três módulos decorrerão sempre durante o período da tarde, e serão subordinados aos seguintes temas: 'O Quadro Geral de Segurança e Defesa'; 'A Política de Defesa Nacional'; 'A Realidade Regional no domínio da Segurança e Defesa', respectivamente.

O 1º módulo do curso realizar-se-á nos dias 11, 12 e 13 de Novembro, e a sessão solene de abertura, presidida pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, terá lugar a 11 de Novembro no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira. A realização dos segundo e terceiro módulos está prevista, respectivamente, para os meses de Janeiro e Março de 2025, em datas a confirmar posteriormente.

O IDN convida anualmente organismos da administração central, regional ou local, das Forças Armadas, das Forças e Serviços de Segurança, bem como entidades e instituições representativas da sociedade civil para designarem colaboradores para a frequência do CISEDE.