2.ª edição da 'GameJam+ Madeira' com "sabor especial"

Já arrancou, na Reitoria da Universidade da Madeira, a 2.ª edição da 'GameJam+ Startup Madeira', uma maratona de 48 horas que é dedicada ao desenvolvimento de jogos e empreendedorismo tecnológico.

No início da iniciativa, Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, sublinhou a importância deste evento para o futuro dos jovens participantes e para o crescimento do sector tecnológico na Região.

"Esta segunda edição tem um sabor especial, não só porque temos aqui os vencedores da primeira, que por si só já são motivo de inspiração para os novos participantes, mas também por contarmos com um conjunto de mentores que trazem a sua orientação, experiência e visão. Eles vêm entusiasmar estes jovens, oferecendo-lhes uma grande oportunidade de encontrar uma orientação para o seu futuro, procurando uma afirmação através do gaming e da tecnologia nas suas futuras profissões", afirmou.

O governante destacou ainda o papel da Startup Madeira, rodeada pelos "melhores parceiros", no sucesso do evento e no fortalecimento do sector tecnológico na Madeira, considerando que a diversidade de interesses que podem ser explorados através do desenvolvimento de jogos é uma das grandes virtudes da iniciativa. "Toda a programação e o desenvolvimento no âmbito do gaming permitem atingir públicos diferentes, tanto em termos de idade quanto de interesses", afirmou.

"Quem ganhou no ano passado fez um jogo no âmbito das receitas de culinária e isso já demonstra bem a diversidade com que, através do jogo, se pode atingir interesses múltiplos e simultaneamente complementares. É uma jornada que, naturalmente, vai marcar o percurso de todos estes jovens, afirmando-se como uma oportunidade e um momento de afirmação dessas escolhas", finalizou.