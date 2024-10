2.ª edição do GameJam+ Madeira arranca esta tarde

Inicia-se hoje, a partir das 17 horas, na Reitoria da Universidade da Madeira, a 2.ª edição do GameJam+ na Madeira, uma maratona intensiva de 48 horas para desenvolvimento de videojogos, que acontece em simultâneo em diversos países de vários continentes.

Trata-se de uma iniciativa da Startup Madeira e é aberta a todos os entusiastas, desde programadores, designers, estudantes, gamers e outros curiosos.

No decorrer deste período, as equipas terão acesso ao tema global e irão desenvolver um protótipo de jogo e um modelo de negócio. Para tal contarão com o apoio de mentores especialistas em diversas áreas, tais como design de jogos, marketing e monetização, programação em unity, engenharia de som, modelo de negócio. os participantes e equipas irão focar-se no desenvolvimento de um conceito e protótipo de jogo.

“Além de envolver a comunidade local numa maratona intensiva de desenvolvimento, a Game Jam+ Madeira pretende proporcionar um espaço de networking e partilha entre participantes, entidades locais e especialistas nacionais e internacionais, alavancar o ecossistema de videojogos na região, fomentar a colaboração entre participantes e apoiar as equipas no desenvolvimento de novas ideias”, aponta a organização.

O GameJam+ é a maior maratona de aceleração de desenvolvimento de videojogos do mundo. Entre 2017 e 2021, alcançou cerca de 3800 participantes, em mais de 100 cidades de 30 países. Num total, e no âmbito da Game Jam+, foram já desenvolvidos 800 jogos. Esta iniciativa engloba um conjunto de etapas, desde a preparação para a realização deste hackathon inicial nos diversos países e cidades, à incubação das melhores ideias de jogo, eliminatórias continentais, momentos de aceleração do jogo e uma grande final mundial.

