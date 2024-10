PS lamenta que campo de futebol do Ribeiro Real esteja fechado

O Grupo Parlamentar do PS esteve hoje em Câmara de Lobos, onde denunciou o facto de o campo de futebol do Ribeiro Real, inaugurado há seis meses, estar fechado, quando deveria estar disponível para o usufruto dos atletas do concelho.

Na ocasião, Jacinto Serrão deu conta que, ao longo da história, Câmara de Lobos tem sido o último concelho da Região em termos de investimentos em equipamentos desportivos, ficando inclusive atrás de outros municípios com menos população jovem.

Como referiu, o concelho tem vários clubes e jovens nos diferentes escalões – desde os oito anos de idade – que treinam em condições precárias, em campos de cimento, o que não é bom para a sua competitividade, nem para a qualidade das suas práticas desportivas.

O deputado lembrou que o campo de futebol do Ribeiro Real foi inaugurado há seis meses com pompa e circunstância, mas encontra-se fechado desde então.

Porque é que não está ao serviço destes jovens atletas que precisam deste tipo de equipamentos para as suas práticas desportivas, em vez de estarem a treinar em campos de cimento sem qualidade nenhuma e sem garantias para a sua competitividade do ponto de vista desportivo?". Jacinto Serrão

Referindo-se às declarações do presidente do Governo Regional de que este novo equipamento irá dar resposta às necessidades da Região, Jacinto Serrão frisou que Câmara de Lobos é o concelho mais carente a este nível, pelo que a prioridade da utilização deste recinto deve ser para os seus atletas.

Os atletas de Câmara de Lobos não são atletas de segunda, têm a mesma qualidade e precisam de ter também equipamentos de qualidade como existem nos outros concelhos2. Jacinto Serrão

Por isso, alertou os governantes – na Câmara, na Junta de Freguesia e no Governo Regional – para que “olhem para Câmara de Lobos com mais respeito e mais atenção” e não considerem a sua população e os seus jovens como “população de segunda categoria”.