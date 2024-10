A Câmara Municipal do Funchal vai requalificar a zona Norte do Jardim do Campo da Barca, a zona Sul já foi intervencionada na sequência da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010. A obra foi agora lançada a concurso público.

O Município espera conseguir iniciar os trabalhos no final de Janeiro do próximo ano, são essencialmente obras de melhoramento, de reabilitação. “É uma empreitada muito simples, não vamos adulterar ou retirar nada, nem vamos construir mais nada”, esclareceu o vice-presidente da CMF. “O que vamos é recuperar pavimentos, vamos pôr um pavimento único, recuperar as caldeiras das árvores, toda a parte do declive por causa das águas pluviais, toda a parte eléctrica”, avançou Bruno Pereira.

Com um investimento de no máximo 262 mil euros, a que acrescem até 57.640 euros de valor do IVA, o objectivo é “dar uma vivência mais urbana, de maior qualidade, a um jardim que é bonito e que tem o seu valor pelas espécies arbóreas que tem, mas que ao nível dos pavimentos, hoje em dia das questões de mobilidade para todos, apresenta alguns constrangimentos que vamos resolver com essa empreitada”.

Os trabalhos vão incidir acima de tudo no pavimento, não estando previsto que as obras compliquem a circulação automóvel na zona. O jardim actual mantém um desenho rodoviário, aliás, recorda o responsável, antigamente os carros circulavam e paravam lá, havia inclusive uma praça de táxis mo interior. A realidade entretanto mudou, mas não o jardim, que se mantém inalterado há mais de 50 anos, sendo hoje sobretudo um espaço de atravessamento.

“Isto é daquelas obras de uma cidade que se quer cada vez mais com qualidade pelos seus espaços verdes, vai privilegiar um espaço verde que é muito interessante da cidade do Funchal e que estava, de maneira nenhuma diria abandonado, mas que estava a precisar de uma reabilitação. E nós vamos reabilitar para que os funchalenses possam usufruir ainda mais de um espaço verde que é muito bonito, de uma zona importante da cidade do Funchal, cada vez mais centro”.

Já a parte a Sul, onde está a estátua da florista, foi alvo de uma intervenção há vários anos, todo o jardim foi recuperado depois de ter sido afectado quando a água e os detritos galgaram as margens da Ribeira de João Gomes, por isso nesta fase não será mexido.

Depois de concluídos os trabalhos, que têm uma duração prevista cerca de sete meses, Bruno Pereira acredita que a parte Norte do Jardim do Campo da Barca será um espaço mais acessível e mais apetecível, estando prevista também uma reorganização das plantas, mantendo-se as árvores e demais flores e plantas de interesse. Os documentos do concurso público destacam no conjunto as Tipuana tipu - uma delas árvore monumental – as Chorisia speciosa e a Marckhamia lutea. Segundo Bruno Pereira haverá depois um projecto ao nível de verdes que vai torná-lo ainda mais bonito e colorido.

Está prevista a colocação de um banco corrido no centro do Largo do Conde de Carvalhal e bancos menores junto às árvores. Este espaço passará a poder ser usado para a realização de feiras e eventos.