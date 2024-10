Albuquerque falha conferência para debater Estratégia Turismo 2035

Ao contrário do previsto, o presidente do Governo Regional não marcou presença na abertura da conferência para debater Estratégia Turismo 2035, a decorrer, ao longo da tarde, no Auditório do Museu da Electricidade – Casa da Luz, no Funchal.

Eduardo Jesus, secretário regional de Economia, Turismo e Cultura substituiu Miguel Albuquerque na abertura do evento. Justificou a ausência do presidente do Governo pelo facto de ter regressado dos Açores, ao início da tarde, mas foi “apanhado na inoperacionalidade do aeroporto” da Madeira devido ao vento forte que está a condicionar o movimento aéreo.