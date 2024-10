Governo Regional quer ter mais casas disponíveis

A manchete deste domingo, 27 de Outubro de 2024, do seu DIÁRIO revela que o Governo acelera oferta de casas. Explicando melhor, "além dos 636 fogos em construção, a IHM prepara-se para lançar mais 5 empreitadas num total de 169 fracções. O objectivo é não perder mais tempo e alcançar a meta contratual do PRR: entregar habitações até Junho de 2026". É tema crucial na actualidade madeirense e pode ler mais na página 15.

Como principal foto desta edição, temos a notícia de que Há seis anos a postos, uma vez que a "Região tem dois centros preparados desde 2018 para realizar inspecções a veículos de duas rodas com mais de 125 cc", mas agora é que é: "Lei adiada entra em vigor a 1 de Janeiro de 2025 mas continua a dividir opiniões". Também fica a saber que "Motociclos a circular na Madeira sextuplicaram nos últimos 20 anos". Leia a temática nas páginas 8 a 10.

"Não deixem de desenhar" é outro tema em mais uma 'Geração do Futuro'. Quem o diz é "Natacha Sampaio, estudante madeirense de Belas Artes da Universidade do Porto", que "encontra na tela a expressão da felicidade e em Lourdes de Castro a sua maior referência" Siga para as páginas 6 e 7.

Áurea no Natal da Calheta é outro título a marcar na sua agenda da 'Festa'. Será um concerto que "junta artista à Orquestra Clássica da Madeira, no pavilhão dos Prazeres" Vá para a página 2.

Por fim, nas notícias em destaque na primeira página, com a Terapia ocupacional em alta, a "directora técnica do Crescer, Ana Cristina Aveiro, explica contributos de área da saúde em franco crescimento na Madeira", Leia nas páginas 31.