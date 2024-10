Governo Regional destaca desenvolvimento de São Vicente

A remodelação do Lar do Porto Moniz e a requalificação do Lar da Ponta Delgada vão criar uma “nova dinâmica social no norte” avançou, hoje, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, durante as comemorações dos 30 anos da Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira (ADENORMA).

Ana Sousa presidiu à sessão de abertura da conferência ‘Cuidado Digno. Desafios do cuidado à Pessoa em situação de fragilidade’ – iniciativa que juntou diversas entidades da área do social -, altura em que referiu o investimento da ordem dos 5 milhões de euros viabilizado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Recordando os diversos apoios que a Região dispõe para apoiar os idosos – entre eles, o Serviço de Apoio Domiciliário, o Banco de Ajudas Técnicas e a teleassistência -, a secretária regional enalteceu o trabalho de todas as instituições que se dedicam ao cuidado dos mais fragilizados, considerando a ADENORMA como “uma instituição de referência da Costa Norte” cuja atuação contribuiu para “esbater muitas assimetrias sociais, carências habitacionais” e promover “a literacia, a inclusão social, a prevenção e a resolução de problemas”.

“Hoje tudo é diferente. Hoje, São Vicente é um concelho com desenvolvimento, com investimento, com turismo, com acessibilidades modernas, com Instituições de enorme valia e trabalho, como é o caso da ADENORMA”, concluiu a governante com a pasta da Inclusão.