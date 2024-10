Governo Regional emite nota de pesar pela morte de Manuel Gama

O Governo Regional diz que foi com "profundo pesar" que tomou conhecimento do falecimento do conterrâneo, Manuel da Gama, aos 90 anos, "um notável empresário e membro da nossa comunidade emigrante na Venezuela".

Morreu empresário madeirense que há 55 anos criou importante rede de supermercados na Venezuela Manuel da Gama, empresário madeirense que há 55 anos criou uma das principais redes de supermercados portugueses da Venezuela, morreu no sábado em Caracas, aos 90 anos, vítima de doença prolongada, disse hoje à Lusa fonte próxima da família.

Natural da Madeira, Manuel da Gama emigrou para a Venezuela há 55 anos, onde se destacou como um empreendedor visionário, fundando uma das maiores cadeias de supermercados do país.

O seu trabalho incansável e espírito empreendedor não só contribuíram para a economia venezuelana, mas também mudaram a forma como as entidades venezuelanas olhavam para os madeirenses, reconhecendo-os como pessoas trabalhadoras, resilientes e de grande valor. Reconhecido tanto na sociedade venezuelana quanto na Diáspora Portuguesa, Manuel da Gama foi uma referência de dedicação e determinação, qualidades que o tornaram uma inspiração para a comunidade portuguesa e para a sociedade venezuelana em geral. Sancho Gomes, director regional das Comunidades e Cooperação Externa

Lembra que, para além do seu sucesso empresarial, Manuel da Gama era também um filantropo, dedicando parte da sua vida às causas humanitárias e ambientais, sempre com um sentido de responsabilidade social que o aproximava das necessidades das comunidades.